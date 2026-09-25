San Mateo Txapelketa
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Jaka eta Mariezkurrena dira sanmateoetako lehen finalistak

Iragarkia
San Mateoak
18:00 - 20:00
jaka eta Mariezkurrena, finalera. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jakak eta Mariezkurrenak 22-14 garaitu dituzte Larrazabal eta Iztueta San Mateo Torneoko lehen finalerdian. Hala, ostiral honetako garaileak izango dituzte aurkari finalean: Ezkurdia-Martija edo Laso-Landa.

Erik Jaka Jon Mariezkurrena Pilota Esku-pilota San Mateo Txapelketa 2026 Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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