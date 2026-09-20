SAN MATEO TORNEOA
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Larrazabalek eta Iztuetak garaipen handia lortu dute Zabala eta Rezustaren kontra Adarragan (10-22)

Iragarkia
Martxel Iztueta - Iker Larrazabal. San Mateo torneoa.
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Iker Larrazabalek eta Martxel Iztuetak 10-22 garaitu dituzte Javi Zabala eta Beñat Rezusta Logroñoko Adarraga pilotalekuan, eta, ondorioz, puntu garrantzitsua lortu dute San Mateo torneoko finalera bidean.  

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