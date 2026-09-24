SAN MATEO TORNEOA
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Dario eta Zabaleta, San Mateo Torneoko finaletik kanpo

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

San Mateo Torneoko finalak ez du ordezkari errioxarrik izango. Dariok eta Zabaletak Laso eta Landa 22-21 garaitu zituzten arren, finaletik at geratu ziren. Laso-Landa bikotea lau tantoz gailendu beharko zaio Ezkurdia-Martija bikoteari, finalerako txartela eskuratu nahi badu.

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