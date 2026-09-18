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Larrazabalek eta Iztuetak hartuko dute parte San Mateoetan, Artola eta Albisu jipoituta (3-22)
Larrazabalek eta Iztuetak 3-22 garaitu dituzte Artola eta Albisu San Mateo txapelketan parte hartzeko kanporaketan. Aurkarien oso gainetik izan dira; hala, igandean Zabala eta Rezustaren aurka neurtuko dituzte indarrak.
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