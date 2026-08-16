CAIXABNK MASTERSA
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Laso-Martija gailendu dira Zarautzen, Artola-Rezustaren aurka (20-22)

Iragarkia
Laso-Martija
18:00 - 20:00
Laso eta Martija partida irabazi berritan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Martijak 20-22 hartu dituzte mendean Artola eta Rezusta, Zarautzen jokatu den Caixabank Masterseko laugarren jardunaldian. Txapelketako bigarren garaipena lortuta, sailkapeneko bigarren postua lortu du bikoteak.

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Donostia-Hiria-Aspe-finalerdia-Ezkurdia-Zabaleta-vs-Altuna-Rezusta-22-21
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)

Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.

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