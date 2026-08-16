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Laso-Martija vencen en Zarautz ante Artola-Rezusta (20-22)

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Laso-Martija
18:00 - 20:00
Laso y Martija recién ganados el partido.
Euskaraz irakurri: Laso-Martija gailendu dira Zarautzen, Artola-Rezustaren aurka (20-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Laso y Martija han ganado 20-22 a Artola y Rezusta en la cuarta jornada del Caixabank Masters disputada en Zarautz. Tras la segunda victoria del torneo, la pareja se ha hecho con el segundo puesto de la clasificación.

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