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Andre Mari Zuriaren torneoko finalean izango dira Larrazabal eta Mariezkurrena

Iragarkia
Mariezkurrena-Larrazabal-Andre-Mari-Zuriko-torneoaren-lehen-finalerdia
18:00 - 20:00
Larrazabal eta Mariezkurrenaren arteko besarkada, partida amaieran, Gasteizko Ogeta pilotalekuan. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lehen finalerdian, Lasori eta Albisuri irabazi diete 22-13. Markagailua berdinduta egon da hasieran. Tarte horretan, Lasok egin du lanik onena gorrien aldean, Albisuk ez baitu bere egunenik onena izan. Hauen hutsek, Larrazabalek asmatutakoei gehituta, tarte zabala ekarri dute.

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