5. etapa
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Vollering nagusi, Belleville-en-Beaujolaiseko kaosean, eta Reusserrek lider jarraitzen du

Bestalde, Usoa Ostolaza zarauztarrak (Laboral Kutxa-Euskadi) egun gogorra izan du, etaparen hasieran erori egin baita. Txirrindulari gipuzkoarrak lasterketan jarraitu du, baina laster geratu da atzean.

Demi-Vollering-5-etapa-Tour-Francia
Demi Vollering herbeheretarra (FDJ), Belleville-en-Beaujolaiseko helmugan. Irudia: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Demi Vollering herbeheretarrak (FDJ), Marlen Reusser suitzarrak (Movistar) eta Kasia Niewiadoma poloniarrak (Canyon) esprintean jokatu dute garaipena Frantziako Tourreko bosgarren etapa, Mâcon eta Belleville-en-Beaujolais artean jokatu dena (140 kilometro). Hiru txirrindulari horiek izan dira indartsuenak. Azkenean. herbeheretarrak bereganatu du etapa.

Iragarkia
Demi-Vollering-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
Volleringek bosgarren etapa irabazi du, esprint estu batean Reusser eta Niewiadoma gaindituta

Volleringek, orain bigarren sailkapen nagusian, ez zuen 'Grande Boucle'ko etapa bat irabazten 2024ko ediziotik. Herbeheretarra funtsezkoa izan da sailkapen nagusiko faboritoen taldea hausteko, baina ezin izan du Reusser atzean utzi.

Lehen mailako mendate bakar bat ere ez zegoen txirrindularien zain gaur, baina ia ez zuten ordeka kilometrorik izango. Zortzi mendate puntuagarrik (bigarren mailako hiru, hirugarren mailako bi eta laugarren mailako hiru) osatzen zuten ibilbidea.

19 txirrindularik osatu dute eguneko ihesaldia, horien artean, mendiko liderra, Puck Pieterse herbeheretarra (Fenix-Premier Tech), eguneko mendateak aprobetxatu dituena, zortzi guztira, puntu gehiago lortzeko eta puntu gorrien maillot hori sendotzeko.

Izen handiko txirrindulari asko ihesaldian sartu dira, hala nola Antonia Niedermaier (Canyon) eta Liane Lippert (Movistar) alemaniarrak, Dominika Wlodarczyk poloniarra (UAE) eta Niamh Fischer-Black zeelandaberritarra (Lidl-Trek).

Eguneko azkenaurreko mendatean, Col de Durbize ihesaldiaren abantaila minutu bat baino gutxiagokoa zen. Atzetik, Demi Volleringek erritmoa bizitu du talde nagusian, Ferrand-Prevot eta Paula Blasi atzean uztiz. Jaitsieran, ihesaldia harrapatu dute, eta azken igoeraren faltan, Mont Brouilly, lasterketa erabat hautsita zegoen.

Usoa Ostolaza zarauztarrak (Laboral Kutxa-Euskadi) egun gogorra izan du, etaparen hasieran erori egin baita. Txirrindulari gipuzkoarrak lasterketan jarraitu du, baina laster geratu da atzean.

Emakume kirolariak UCI World Tour Usoa Ostolaza Txirrindularitza Frantziako Tourra Demi Vollering

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