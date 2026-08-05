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Larrazabal y Mariezkurrena estarán en la final del torneo de la Virgen Blanca

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18:00 - 20:00

Abrazo entre Larrazabal y Mariezkurrena, al final del partido, en el frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Larrazabal-Mariezkurrena vs Laso-Albisu (22-13) Andre Maria Zuriaren finalerdiko laburpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la primera semifinal, han ganado a Laso y Albisu por 22-13. El marcador ha estado igualado al principio. En ese tramo, Laso ha sido el mejor de los colorados, ya que Albisu no ha tenido su mejor día.

Otras competiciones de pelota a mano Iker Larrazabal Pelota a mano Unai Laso Jon Ander Albisu Baiko pelota Pelota Jon Mariezkurrena

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