San Fermin txapelketa
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Laso-Iztueta faboritoek kostata gainditu dituzte Ezkurdia-Gabirondo (18-22)

Iragarkia
Laso eta Iztueta
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bikote gorria 13-8 aurreratu zen, baina 15na egin ostean, Gabirondok arazo fisikoak izan zituen, eta Laso eta Iztueta nagusi izan ziren.

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