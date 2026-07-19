MASTERS CAIXABANK
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Artola y Rezusta suman su primer punto (17-22)

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Iñaki Artola
18:00 - 20:00
Los festivales se han disputado en Barakaldo y Otxandio.
Euskaraz irakurri: Artolak eta Rezustak lehen puntua eskuratu dute
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

En Barakaldo, Artola y Rezusta han sumado su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 17-22 a Ezkurdia y Albisu. En Otxandio también han disputado el festival. Elordi y Mariezkurrena se han impuesto 22-18 a Larrazabal y Zabaleta.

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