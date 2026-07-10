San Fermin Txapelketa
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Peio Etxeberriak eta Zabaletak Larrazabal eta Albisu garaitu dituzte, 22-14

Iragarkia
Peio Etxebarria eta Zabaleta San Fermin Txapelketa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Partidaren zailtasuna nabarmendu du Etxeberriak: “Partida gogorra izan da eta hor egoten jakin dugu”.

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