San Fermin Torneoa
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Laso-Iztueta bikotea, San Fermin Torneoko finalera

Iragarkia
Laso-Iztueta
18:00 - 20:00
Laso e Iztueta celebran la victoria. Foto: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkarreta-Gerendiaingo aurrelariak eta atzelari tolosarrak 22 eta 20 irabazi diete Erik Jakari eta Jon Mariezkurrenari. Ordu eta laurdeneko, eta 626 pilotakadako lehia estua izan da. Lasok eta Iztuetak Ezkurdiari eta Gabirondori irabazi zieten aurrena, eta atzoko bigarren garaipenari esker, astearteko finalean izango dira.

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