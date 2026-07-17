Altuna e Imaz no han sido rivales para Etxeberria e Iztueta (6-22)
Etxeberria e Iztueta han dominado con comodidad a Altuna e Imaz en el primer partido del Masters CaixaBank 2026. No ha habido partido y, haciendo los 10 primeros tantos, los azules han encarrilado el encuentro con rapidez, con un gran Iztueta.
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Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán el Torneo de La Blanca
Así, los actuales campeones del Campeonato de Parejas, Laso-Albisu, se enfrentarán el 5 de agosto a el último binómio, Larrazabal-Mariezkurrena, que se llevó el torneo vitoriano. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la rama de Aspe, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán la otra plaza de la final.
¡Laso-Iztueta, campeones del parejas de Sanfermines!
Unai Laso y Martxel Iztueta son los campeones de Parejas del torneo San Fermín tras superar a Peio Etxeberria y a José Javier Zabaleta por 22-19. Ha sido una final apretada y complicada, pero en la segunda parte los colorados han sido superiores. Laso ha realizado así un torneo redondo de San Fermín habiendo ganado el 4 y medio y el Campeonato de Parejas.
Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026
El torneo comienza el 17 de julio y concluye el 4 de octubre, con la final que se jugará en el Navarra Arena.
Etxeberria y Zabaleta son los segundos finalistas del Torneo San Fermín
Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta se han clasificado para la final del Torneo San Fermín de Parejas tras derrotar a Altuna y Martija por 9-22 en el Labrit. El partido ha estado controlado en todo momento y han logrado la victoria con holgura. En la final se enfrentarán a Laso e Iztueta.
Los favoritos Laso-Iztueta superan con dificultad a Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
La pareja colorada se adelantó 13-8, pero tras empatar a 15, Gabirondo sufrió algunos problemas físicos y Laso e Iztueta fueron superiores.
Peio Etxeberria y Zabaleta vencen a Larrazabal y Albisu por 22-14
Etxeberria ha destacado la dificultad del partido: “Ha sido un duro encuentro y hemos sabido estar ahí”.
Jaka y Mariezkurrena vencen 9-22 a Ezkurdia y Gabirondo
Jaka y Mariezkurrena han dominado la eliminatoria disputada ante Ezkurdia y Gabirondo en el Torneo San Fermín: 9-22. Jaka admite que han tenido que trabajar mucho para hacerse con la victoria.
Unai Laso: “No me lo creo mucho todavía”
Unai Laso ha declarado que ha terminado la final con dolor de cabeza por el esfuerzo de la final: “Hoy he terminado reventado”. También ha dicho que ha sufrido mucho y que está “muy contento” por conseguir la txapela. (Video en euskera).
Así ha sido el espectacular último tanto de la final
El úlitmo tanto de la final entre Unai Laso y Jokin Altuna ha sido uno muy duro y disputado, al igual que todo el partido.