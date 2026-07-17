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Altuna e Imaz no han sido rivales para Etxeberria e Iztueta (6-22)

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Etxeberria eta Iztueta
18:00 - 20:00
Etxeberria e Iztueta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altuna eta Imaz ez dira aurkari izan Etxeberria eta Iztuetarentzat (6-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Etxeberria e Iztueta han dominado con comodidad a Altuna e Imaz en el primer partido del Masters CaixaBank 2026. No ha habido partido y, haciendo los 10 primeros tantos, los azules han encarrilado el encuentro con rapidez, con un gran Iztueta.

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