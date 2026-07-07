SAN FEMRIN TXAPELKETA
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Unai Laso: “Ez dut oraindik asko sinesten”

Iragarkia
Adierazpenak eta podiuma Unai Laso
18:00 - 20:00
Unai Laso, 4 terdiko San Fermin Txapelketako irabazlea.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Lasok egin duen esfortzuagatik buruko minez bukadu duela finala adierazi du: “kriston lehertua hartu dut gaur”. Asko sufritu duela ere esan du, eta “oso pozik” dagoela txapela lortzeagatik.

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)

Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.

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