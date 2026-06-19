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Dario, sanferminetako final-zortzirenetara Alberdi II.a garaituta (22-16)

Iragarkia
Dario Gomez
18:00 - 20:00
Dario Gomez. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Dario Gomez San Fermin Torneoko final-zortzirenetara igaro da, Unai Alberdi 22-16 menderatuta. Partida nahiko berdinduta hasi da, baina gero Buzuz Buruko txapeldunak beteranoa dela erakutsi du. Hala, Zabala izango du aurkari hurrengo kanporaketan.

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