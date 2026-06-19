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Darío, a octavos de final de los sanfermines tras derrotar a Alberdi II (22-16)

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Dario Gomez
18:00 - 20:00
Darío Gómez. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Dario, sanferminetako final-zortzirenetara Alberdi II.a garaituta (22-16)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez pasa a octavos de final del Torneo San Fermín tras derrotar a Unai Alberdi por 22-16. El partido ha comenzado bastante igualado, pero luego el campeón Manomanista ha demostrado su veteranía y se enfrentará a Zabala en la siguiente ronda.

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