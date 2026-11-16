LAU T'ERDIKOA
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Ander Muruak tokia egin du handienen artean

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ander Muruak laugarren egin Lau t’erdiko txapelketan. Txapelketako ustekabe handiena izan da arrasatearra, kaiolako lau handienen hartean tokia egitea lortu du.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Pilota

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