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Unai Amiano, B serieko Lau t'erdiko txapeldun (18-22)

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Lau t'erdikoa B serieko podiuma
18:00 - 20:00
Unai Amiano, en el podium. Imagen: EITB.
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Irundarra bere jaioterriko pilotalekuan gailendu zaio Iraitz Zubizarretari 18-22.  

Lehen tantoetan atzetik izan den arren, 6na egin ostean, aurretik jarri da markagailuan eta alde zabalak izan ditu (11-19 eta 15-21). Azkenean, berak eraman du txapela, Zubizarretak markagailua iraultzeko ahaleginak egin dituen arren. 

Lau t'erdikoa

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