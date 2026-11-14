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Unai Amiano, B serieko Lau t'erdiko txapeldun (18-22)
Irundarra bere jaioterriko pilotalekuan gailendu zaio Iraitz Zubizarretari 18-22.
Lehen tantoetan atzetik izan den arren, 6na egin ostean, aurretik jarri da markagailuan eta alde zabalak izan ditu (11-19 eta 15-21). Azkenean, berak eraman du txapela, Zubizarretak markagailua iraultzeko ahaleginak egin dituen arren.
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