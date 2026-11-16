CUATRO Y MEDIO

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Ander Murua se hace un hueco entre los más grandes

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Euskaraz irakurri: Ander Muruak tokia egin du handienen artean
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Ander Murua ha conseguido el cuarto puesto en el campeonato del cuatro y medio. El de Arrasate ha sido la sorpresa más grande del campeonato, consiguiendo hacerse un hueco entre los cuatro mejores.

Cuatro y Medio Pelota a mano Pelota

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