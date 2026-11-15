Lau t'erdikoa
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Altunak 3. postua eskuratu du, Muruari gailenduta (22-13)

Iragarkia
Jokin Altuna Ander Murua
18:00 - 20:00
Altuna eta Murua. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jokin Altuna Lau t'erdiko txapelketako podiumean izango da, hirugarren postuagatiko lehian Ander Murua 22-13 garaitu ondoren. Finalean sartzea lortu ez duten arren, txapelketa ona izan duten bi pilotariren arteko partida bikaina ikusi ahal izan da.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Jokin Altuna Pilota

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