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Altunak 3. postua eskuratu du, Muruari gailenduta (22-13)
Jokin Altuna Lau t'erdiko txapelketako podiumean izango da, hirugarren postuagatiko lehian Ander Murua 22-13 garaitu ondoren. Finalean sartzea lortu ez duten arren, txapelketa ona izan duten bi pilotariren arteko partida bikaina ikusi ahal izan da.
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