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Unai Amiano, campeón del Cuatro y Medio de la Serie B (18-22)

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Lau t'erdikoa B serieko podiuma
18:00 - 20:00
Unai Amiano, en el podium. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Unai Amiano, Lau t'erdiko B Serieko txapeldun
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Última actualización

El pelotari de Irun se ha impuesto en el frontón de su localidad natal a Iraitz Zubizarreta por 18-22.

Pese a empezar por detrás en el marcador, y tras empatar a seis  tantos, el irundarra ha gozado de cómodas ventajas (11-19 y 15-21) antes de imponerse definitivamente por 18-22. Zubizarreta no ha tirado la toalla y ha tenido un par de amagos de remontada que finalmente no ha podido materializar. 

Cuatro y Medio

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