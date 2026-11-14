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Unai Amiano, campeón del Cuatro y Medio de la Serie B (18-22)
Euskaraz irakurri: Unai Amiano, Lau t'erdiko B Serieko txapeldun
El pelotari de Irun se ha impuesto en el frontón de su localidad natal a Iraitz Zubizarreta por 18-22.
Pese a empezar por detrás en el marcador, y tras empatar a seis tantos, el irundarra ha gozado de cómodas ventajas (11-19 y 15-21) antes de imponerse definitivamente por 18-22. Zubizarreta no ha tirado la toalla y ha tenido un par de amagos de remontada que finalmente no ha podido materializar.
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