EL CUATRO Y MEDIO

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Peio Etxeberria se clasifica por cuarta vez consecutiva para la final del Cuatro y Medio tras vencer a Altuna III (15-22)

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PEIO ETXEBARRIA FINALERA
18:00 - 20:00

Peio Etxeberria se ha clasificado para la final. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Peio Etxeberria laugarren aldiz jarraian sailkatu da Lau t’erdiko finalera, Altuna III.a mendean hartuta (15-22)
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Última actualización

Peio Etxeberria ha derrotado a Jokin Altuna en la primera semifinal del Cuatro y Medio, disputada en el Atano III de San Sebastián (15-22). El navarro ha sabido resistir los intentos del guipuzcoano en un encuentro muy exigente y disputado hasta el tramo final. De esta manera, jugará su cuarta final consecutiva, en la que tratará de defender la txapela conquistada el pasado año. Mañana conocerá a su rival, que saldrá del duelo entre Zabala y Murua.

Cuatro y Medio Jokin Altuna Peio Etxeberria Frontón Atano III Pelota

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