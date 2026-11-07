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Peio Etxeberria se clasifica por cuarta vez consecutiva para la final del Cuatro y Medio tras vencer a Altuna III (15-22)
Peio Etxeberria ha derrotado a Jokin Altuna en la primera semifinal del Cuatro y Medio, disputada en el Atano III de San Sebastián (15-22). El navarro ha sabido resistir los intentos del guipuzcoano en un encuentro muy exigente y disputado hasta el tramo final. De esta manera, jugará su cuarta final consecutiva, en la que tratará de defender la txapela conquistada el pasado año. Mañana conocerá a su rival, que saldrá del duelo entre Zabala y Murua.
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