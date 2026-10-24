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Altunak Lau t'erdikotik kanpo utzi du ia Laso titanen dueluan (22-13)
Jokin Altunak 22-13 garaitu du Unai Laso Atano III.ean jokatu den Lau t'erdiko bigarren jardunaldiko partidan. Hala, Altunak finalerdietara iristeko aukerekin jarraitzen du, eta Laso, berriz, torneotik kanpo geratu da birtualki.
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