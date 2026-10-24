Lau t'erdikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Altunak Lau t'erdikotik kanpo utzi du ia Laso titanen dueluan (22-13)

Iragarkia
Jokin Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jokin Altunak 22-13 garaitu du Unai Laso Atano III.ean jokatu den Lau t'erdiko bigarren jardunaldiko partidan. Hala, Altunak finalerdietara iristeko aukerekin jarraitzen du, eta Laso, berriz, torneotik kanpo geratu da birtualki.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Jokin Altuna Unai Laso Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X