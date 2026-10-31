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Peio Etxeberriak dena irabazita lortu du finalerdietarako txartela (11-22)
Peio Etxeberriak 11-22 menderatu du Aitor Elordi Lau t’erdiko Txapelketako final-laurdenetako azken jardunaldian. Partidako azken 13 tantoak jarraian egin ditu eta garaipena ziurtatu. Hala, ligaxkako hiru partidak irabazi ditu eta Altunaren aurka neurtuko ditu indarrak finalerako txartela lortzeko.
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