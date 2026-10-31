LAU T'ERDIKOA
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Peio Etxeberriak dena irabazita lortu du finalerdietarako txartela (11-22)

Iragarkia
Peio Etxeberria
18:00 - 20:00
Peio Etxeberriak Aitor Elordi hartu du mendean. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Peio Etxeberriak 11-22 menderatu du Aitor Elordi Lau t’erdiko Txapelketako final-laurdenetako azken jardunaldian. Partidako azken 13 tantoak jarraian egin ditu eta garaipena ziurtatu. Hala, ligaxkako hiru partidak irabazi ditu eta Altunaren aurka neurtuko ditu indarrak finalerako txartela lortzeko.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Peio Etxeberria Aitor Elordi

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