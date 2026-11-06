Amiano y Zubizarreta III jugarán la final de la Serie B del Cuatro y Medio

Unai Amiano y Zubizarreta III disputarán la final de la Serie B del Cuatro y Medio 2026. En la primera semifinal, Amiano ha derrotado a Xabier Rekalde por 22-17 clasificándose a su tercera final individual, mientras que en la segunda se ha visto el duelo entre los hermanos Zubizarreta, cuyo hermano mayor ha derrotado al pequeño por 22-8, logrando el pase a la final.