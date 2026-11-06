El Cuatro y Medio
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Amiano y Zubizarreta III jugarán la final de la Serie B del Cuatro y Medio

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Amiano eta Zubizarreta
18:00 - 20:00
Amiano y Zubizarreta III. Fotos: EITB
Euskaraz irakurri: Amianok eta Zubizarreta III.ak jokatuko dute Lau t'erdiko Serie B-ko finala
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Última actualización

Unai Amiano y Zubizarreta III disputarán la final de la Serie B del Cuatro y Medio 2026. En la primera semifinal, Amiano ha derrotado a Xabier Rekalde por 22-17 clasificándose a su tercera final individual, mientras que en la segunda se ha visto el duelo entre los hermanos Zubizarreta, cuyo hermano mayor ha derrotado al pequeño por 22-8, logrando el pase a la final.

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