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Amiano y Zubizarreta III jugarán la final de la Serie B del Cuatro y Medio
Euskaraz irakurri: Amianok eta Zubizarreta III.ak jokatuko dute Lau t'erdiko Serie B-ko finala
Unai Amiano y Zubizarreta III disputarán la final de la Serie B del Cuatro y Medio 2026. En la primera semifinal, Amiano ha derrotado a Xabier Rekalde por 22-17 clasificándose a su tercera final individual, mientras que en la segunda se ha visto el duelo entre los hermanos Zubizarreta, cuyo hermano mayor ha derrotado al pequeño por 22-8, logrando el pase a la final.
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