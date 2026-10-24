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Peio Etxeberria Ander Muruari gailendu zaio Tafallan (22-13)
Partidako lehen zatia oso parekatuta joan da, baina, 13 tantoko berdinketaren ostean, Peio Etxeberriak ez dio Muruari aukerarik eman eta garaipena lortu du, azken bederatzi tantoak bata bestearen atzetik eginda.
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