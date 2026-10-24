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Peio Etxeberria Ander Muruari gailendu zaio Tafallan (22-13)

Iragarkia
Peio Etxeberria Ander Murua
18:00 - 20:00

Peio Etxeberria, Muruaren aurkako garaipena ospatzen. Irudia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Partidako lehen zatia oso parekatuta joan da, baina, 13 tantoko berdinketaren ostean, Peio Etxeberriak ez dio Muruari aukerarik eman eta garaipena lortu du, azken bederatzi tantoak bata bestearen atzetik eginda.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Peio Etxeberria Pilota

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