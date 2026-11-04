¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Una pelota viva y mucha expectación, en la elección de la pelota para la semifinal
Esta mañana, Zabala y Murua han seleccionado el material para la semifinal, en el frontón Ogueta de Vitoria. Murua se preocupa por una pelota viva que ha elegido Zabala. Al riojano, en cambio, el hecho de no haberse enfrentado nunca.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
P. Etxeberria, sobre Altuna: “Jokin viene como le gusta, de tapado”
EN DIRECTO
Hace min.
Ander Murua, la nueva cara de las semifinales del Cuatro y Medio
EN DIRECTO
Hace min.
Calendario y resultados del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026
EN DIRECTO
Hace min.
Ander Murua da la sorpresa y logra el pase a semifinales tras ganar a Ezkurdia (20-22)
EN DIRECTO
Hace min.
Peio Etxeberria alcanza las semifinales tras ganar todos sus partidos (11-22)
EN DIRECTO
Hace min.
Altuna pasa a semifinales tras derrotar a Peña (22-15)
EN DIRECTO
Hace min.
Altuna deja virtualmente fuera del Cuatro y Medio a Laso en el duelo de titanes (22-13)
EN DIRECTO
Hace min.
Peio Etxeberria se impone con claridad a Ander Murua en Tafalla (22-13)
EN DIRECTO
Hace min.
Las entradas para la final del Cuatro y Medio, este viernes a la venta
Cargar más