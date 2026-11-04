SEMIFINAL DEL CUATRO Y MEDIO
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Una pelota viva y mucha expectación, en la elección de la pelota para la semifinal

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18:00 - 20:00

Javi Zabala y Ander Murua, en la selección de material para la semifinal del Cuatro y Medio.

Euskaraz irakurri: Zabalaren pilota bizi bat eta ikusmin handia, finalerdirako pilota aukeraketan
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Última actualización

Esta mañana, Zabala y Murua han seleccionado el material para la semifinal, en el frontón Ogueta de Vitoria. Murua se preocupa por una pelota viva que ha elegido Zabala. Al riojano, en cambio, el hecho de no haberse enfrentado nunca.

Javi Zabala Cuatro y Medio Pelota a mano Pelota

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