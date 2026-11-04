Lau eta erdikoa
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P. Etxeberria, Altunari buruz: “Jokin gustatzen zaion moduan dator, karta guztiak erakutsi gabe”

Iragarkia
Peio Etxeberria eta Jokin Altuna, material-hautaketa
18:00 - 20:00
Peio Etxeberriak eta Jokin Altunak materiala hautatu dute
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Azken eguneratzea

Peio Etxeberriak eta Jokin Altunak materiala hautatu dute, asteburuan jokatuko duten Lau eta erdiko finalaurreko partidan. Gustura agertu dira bi pilotariak materialarekin, eta partida nola ikusten duten azaldu dute.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Jokin Altuna Peio Etxeberria

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