Campeonato del Cuatro y Medio

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P. Etxeberria, sobre Altuna: “Jokin viene como le gusta, de tapado”

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Peio Etxeberria eta Jokin Altuna, material-hautaketa
18:00 - 20:00
Peio Etxeberria y Jokin Altuna seleccionan el material
Euskaraz irakurri: P. Etxeberria, Altunari buruz: “Jokin gustatzen zaion moduan dator, karta guztiak erakutsi gabe”
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Última actualización

Peio Etxeberria y Jokin Altuna ya han seleccionado el material para el partido de semifinales del Cuatro y Medio que disputarán este fin de semana. Ambos pelotaris se muestran satisfechos con el material y explican cómo ven el partido.

Cuatro y Medio Pelota a mano Jokin Altuna Peio Etxeberria

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