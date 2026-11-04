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P. Etxeberria, sobre Altuna: “Jokin viene como le gusta, de tapado”
Peio Etxeberria y Jokin Altuna ya han seleccionado el material para el partido de semifinales del Cuatro y Medio que disputarán este fin de semana. Ambos pelotaris se muestran satisfechos con el material y explican cómo ven el partido.
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