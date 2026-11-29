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Lasok eta Landak ez dute errukirik izan Jaka eta Mariezkurrena II.arekin (5-22)
Lasok eta Landak hasiera bikaina eman diote Binakakoari, Jaka eta Mariezkurrena II.a 5-22 garaituta. Bikote berria izan arren, elkarrekin ondo moldatu direla adierazi dute irabazleek.
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Altuna III-Ezkurdia, Zabala-Rezusta, P. Etxeberria-Martija, Elordi-Zabaleta, Artola-Albisu, Jaka-Mariezkurrena II, Larrazabal-Iztueta eta Laso-Landa, 2026-2027ko Binakako Txapelketan
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