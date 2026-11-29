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El dominio de Laso y Landa no tiene piedad con Jaka y Mariezkurrena II (5-22)
Laso y Landa han comenzado el Campeonato de Parejas con una gran victoria por 5-22 ante Jaka y Mariezkurrena II. Los dos pelotaris aseguran que se han entendido bien, a pesar de ser la pareja nueva del campeonato.
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Altuna III-Ezkurdia, Zabala-Rezusta, P. Etxeberria-Martija, Elordi-Zabaleta, Artola-Albisu, Jaka-Mariezkurrena II, Larrazabal-Iztueta y Laso-Landa, en el Campeonato de Parejas de 2026-2027
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