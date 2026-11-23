2026-2027ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 21ean.
2026-2027ko Binakako Txapelketa azaroaren 27an hasi eta 2027ko martxoaren 21ean amaituko da, egun horretan jokatuko baitute final handia, Nafarroa Arenan, Iruñean. Zortzi bikote parte-hartzaileek 14 jardunaldiko liga jokatuko dute, eta finalerdietako ligaxkara sailkatzea izango dute helburu. Sailkapeneko aurreneko biak zuzenean sailkatuko dira, eta hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren postuetan sailkatzen diren bikoteek play-in izenekoa jokatu beharko dute.
|
LIGAKO SAILKAPENA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Altuna III-Ezkurdia
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Elordi-Zabaleta
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|P. Etxeberria-Martija
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Zabala-Rezusta
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Artola-Albisu
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Jaka-Mariezkurrena II
|0
|0
|0
|0
|0
|7.
|Larrazabal-Iztueta
|0
|0
|00
|0
|0
|8.
|Laso-Landa
|0
|0
|0
|0
|0
------------------------------------------------------
LIGAKO 1. ITZULIA
1. JARDUNALDIA
Azaroak 27, Bilbo (Deportivo)
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Martija
Azaroak 28, Lizarra
Artola-Albisu vs Larrazabal-Iztueta
Azaroak 29, Tolosa
Jaka-Mariezkurrena II vs Laso-Landa
Azaroak 30, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Rezusta
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2. JARDUNALDIA
Abenduak 4, Donostia
Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Martija
Abenduak 5, Iruñea (Labrit)
Laso-Landa vs Larrazabal-Iztueta
Abenduak 6, Labastida
Elordi-Zabaleta vs Zabala-Rezusta
Abenduak 8, Tolosa
Jaka-Mariezkurrena II vs Artola-Albisu
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3. JARDUNALDIA
Abenduak 11, Zornotza
Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta
Abenduak 12, Iruñea (Labrit)
Jaka-Mariezkurrena II vs Larrazabal-Iztueta
Abenduak 13, Urretxu
P. Etxeberria-Martija vs Zabala-Rezusta
Abenduak 13, Bilbo (Bizkaia Frontoia)
Artola-Albisu vs Laso-Landa
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4. JARDUNALDIA
Abenduak 18, Gernika
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Iztueta
Abenduak 19, Bartzelona
Elordi-Zabaleta vs Laso-Landa
Abenduak 19, Iruñea (Labrit)
Artola-Albisu vs P. Etxeberria-Martija
Abenduak 19, Zumaia
Jaka-Mariezkurrena II vs Zabala-Rezusta
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5. JARDUNALDIA
Abenduak 21, Lekeitio
Jaka-Mariezkurrena II vs Altuna III-Ezkurdia
Abenduak 22, Arrasate
Laso-Landa vs P. Etxeberria-Martija
Abenduak 23, Zalla
Zabala-Rezusta vs Larrazabal-Iztueta
Abenduak 25, Eibar
Artola-Albisu vs Elordi-Zabaleta
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6. JARDUNALDIA
Abenduak 26, Gasteiz
Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Landa
Abenduak 26, Barañain
Jaka-Mariezkurrena II vs P. Etxeberria-Martija
Abenduak 27, Logroño
Artola-Albisu vs Zabala-Rezusta
Abenduak 27, Bilbo (Bizkaia Frontoia)
Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Iztueta
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7. JARDUNALDIA
Abenduak 30, Donostia
Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Albisu
Abenduak 30, Durango
Jaka-Mariezkurrena II vs Elordi-Zabaleta
Abenduak 30, Azkoitia
P. Etxeberria-Martija vs Larrazabal-Iztueta
Abenduak 30, Arnedo
Laso-Landa vs Zabala-Rezusta
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LIGAKO 2. ITZULIA
8. JARDUNALDIA
Urtarrilak 1, Eibar
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Martija
Urtarrilak 2, Bilbo (Bizkaia Frontoia)
Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Rezusta
Urtarrilak 2, Oñati
Artola-Albisu vs Larrazabal-Iztueta
Urtarrilak 3, Iruñea (Nafarroa Arena)
Jaka-Mariezkurrena II vs Laso-Landa
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9. JARDUNALDIA
Urtarrilak 4, Zornotza
Elordi-Zabaleta vs Zabala-Rezusta
Urtarrilak 5, Tolosa
Jaka-Mariezkurrena II vs Artola-Albisu
Urtarrilak 5, Agurain
Laso-Landa vs Larrazabal-Iztueta
Urtarrilak 6, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Martija
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10. JARDUNALDIA
Urtarrilak 10
Jaka-Mariezkurrena II vs Larrazabal-Iztueta
Urtarrilak 10
Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta
Urtarrilak 10
Artola-Albisu vs Laso-Landa
Urtarrilak 10
P. Etxeberria-Martija vs Zabala-Rezusta
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11. JARDUNALDIA
Urtarrilak 17
Jaka-Mariezkurrena II vs P. Etxeberria-Martija
Urtarrilak 17
Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Landa
Urtarrilak 17
Artola-Albisu vs Elordi-Zabaleta
Urtarrilak 17
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Martija
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12. JARDUNALDIA
Urtarrilak 24
Jaka-Mariezkurrena II vs Altuna III-Ezkurdia
Urtarrilak 24
Zabala-Rezusta vs Larrazabal-Iztueta
Urtarrilak 24
Artola-Albisu vs Elordi-Zabaleta
Urtarrilak 24
Laso-Landa vs P. Etxeberria-Martija
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13. JARDUNALDIA
Urtarrilak 31
Jaka-Mariezkurrena II vs Zabala-Rezusta
Urtarrilak 31
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Iztueta
Urtarrilak 31
Artola-Albisu vs P. Etxeberria-Martija
Urtarrilak 31
Elordi-Zabaleta vs Laso-Landa
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14. JARDUNALDIA
Otsailak 7
Jaka-Mariezkurrena II vs Elordi-Zabaleta
Otsailak 7
Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Albisu
Otsailak 7
Laso-Landa vs Zabala-Rezusta
Otsailak 7
P. Etxeberria-Martija vs Larrazabal-Iztueta
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PLAY-IN
Otsailak 11, Arrasate
3. sailkatua vs 4. sailkatua
Otsailak 12, Zornotza
5. sailkatua vs 6 sailkatua
Otsailak 14, Bilbo (Bizkaia Frontoia)
Arrasateko galtzailea vs Zornotzako irabazlea
|
FINALERDIETAKO LIGAXKAKO SAILKAPENA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|XXXXX-XXXXX
|0
|0
|0
|0
|0
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FINALERDIETAKO LIGAXKA
1. JARDUNALDIA
Otsailak 20, Logroño
Zehaztu gabe
Otsailak 21, Donostia
Zehaztu gabe
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2. JARDUNALDIA
Otsailak 27, Gasteiz
Zehaztu gabe
Otsailak 28, Eibar
Zehaztu gabe
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3. JARDUNALDIA
Martxoak 6, Iruñea (Labrit)
Zehaztu gabe
Martxoak 7, Bilbo (Bizkaia Frontoia)
Zehaztu gabe
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FINALA
Martxoak 29, Iruñea (Nafarroa Arena)
Zehaztu gabe