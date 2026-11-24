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Dario Gomez Buruz Buruko txapelduna ez da Binakako Txapelketan izango
Binakako Txapelketa asteartean aurkeztu dute, eta ostiralean hasiko da, Bilbon, Deportivon. Finala martxoaren 21ean jokatuko dute, Nafarroa Arenan. Dario Gomez B Serieko txapelketan sartzea erabaki dute.
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