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Zabaletak eskuin eskua minduta du, eta ez da Binakakoaren estreinakoan izango
Etxarrengo atzelaria Bikuñak ordezkatuko du. Beraz, ostiralean, Bilboko Deportivon, Elordik eta atzelari donostiarrak Muruaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak.
Jose Javier Zabaleta ez da ostiralean Binakako Txapelketako lehen partidan izango, eskuetako arazoengatik.
Bikuñak ordezkatuko du nafarra, eta Elordik eta Donostiako atzelariak Muruaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak. Muruak Peio Etxeberria ordezkatuko du neurketan.
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