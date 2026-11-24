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Altuna III-Ezkurdia, Zabala-Rezusta, P. Etxeberria-Martija, Elordi-Zabaleta, Artola-Albisu, Jaka-Mariezkurrena II, Larrazabal-Iztueta eta Laso-Landa, 2026-2027ko Binakako Txapelketan
Binakako Txapelketa ostiralean hasiko da, Bilbon, Deportivon; finala martxoaren 21ean jokatuko dute, Nafarroa Arenan. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, berritasun handiena da Landa sartu dela, Imazen ordez; Altuna III-Ezkurdia eta Elordi-Zabaleta berriro ere arituko dira bikote bezala.
2026-2027ko Binakako Txapelketa asteartean aurkeztu dute. Hala, iragarri dute zein zortzi bikote arituko diren aurreko ekitaldian Lasok eta Albisuk jantzi zituzten txapelen bila.
Zeintzuk izango dira 2026-2027ko Binakako Txapelketako bikoteak?
Asperen aldetik:
- Altuna III-Ezkurdia
- Zabala-Rezusta
- P. Etxeberria-Martija
- Elordi-Zabaleta
Baikoren aldetik:
- Artola-Albisu
- Jaka-Mariezkurrena II
- Larrazabal-Iztueta
- Laso-Landa
Noiz hasiko da 2026-2027ko Binakako Txapelketa?
Azaroaren 27an, ostiralean, Bilbon, Deportivon.
Zein partida izango dira lehenengo jardunaldian?
- Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Martija (Deportivon, Bilbon, azaroaren 27an, ostiralez).
- Artola-Albisu vs Larrazabal-Iztueta (Lizarran, azaroaren 28an, larunbatez).
- Jaka-Mariezkurrena II vs Laso-Landa (Tolosan, azaroaren 29an, igandez).
- Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Rezusta (Eibarren, azaroaren 30ean, astelehenez).
Noiz eta non jokatuko dute finala?
Martxoaren 21ean, Nafarroa Arenan, Iruñean.
Zeintzuk dira 2026-2027ko Binakako Txapelketako berritasunak?
- 2025-2026ko titular izan ziren pilotariekin alderatuta, Unax Landa sartu da, Ander Imazen ordez.
- Bi bikotek errepikatuko dute: Altuna III-Ezkurdia eta Elordi-Zabaleta bikoteek.
- Buruz Buruko txapelduna den Dario ez dago titularren artean.
- Joseba Ezkurdiak atzelari bezala jarraitzen du, aurreko txapelketan bezala; orduan, finala jokatu zuen, Altuna III.arekin.
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