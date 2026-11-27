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Elordi eta Bikuña garaipen erosoarekin estreinatu dira Binakakoan (22-9)
Elordik eta Bikuñak 22-9 garaitu dituzte Murua eta Martija Binakako Txapelketako estreinako partidan. Bikote gorriak hasiera-hasieratik hartu du partidaren gidaritza eta abantaila erosoa lortu du lehiaketako lehen puntua lortzeko.
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