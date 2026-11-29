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Peñak eta Iztuetak lehen puntua eskuratu dute Artola eta Albisu aise mendean hartuta (7-22)
Bikote urdina aurkariak baino askoz gehiago izan da, Artola eta Albisu kaskar aritu direlako. Peñak Larrazabalen lekua bete du.
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