NAZIOARTEKO KONGRESUA
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Pilotaren etorkizunari buruz hausnartu dute gaur Labriten

Iragarkia
Mikel Idoate, Unai Laso eta Andrea Lusarreta, nazioarteko biltzarrean.
18:00 - 20:00
Mikel Idoate, Unai Laso eta Andrea Lusarreta nazioarteko kongresuan.
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Azken eguneratzea

Pilotaren etorkizunari buruz hausnartzeko nazioarteko biltzarra antolatu dute Labriten. Pilota munduari lotutako 200 gonbidatu izan dira bertan, horietako asko, pilotariak.

Pilota Unai Laso Labrit frontoia Esku-pilota

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