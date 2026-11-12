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Pilotaren etorkizunari buruz hausnartu dute gaur Labriten
Pilotaren etorkizunari buruz hausnartzeko nazioarteko biltzarra antolatu dute Labriten. Pilota munduari lotutako 200 gonbidatu izan dira bertan, horietako asko, pilotariak.
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