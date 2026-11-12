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Primer Congreso Internacional de la Pelota Vasca en el Labrit

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Mikel Idoate, Unai Laso eta Andrea Lusarreta, nazioarteko biltzarrean.
18:00 - 20:00
Mikel Idoate, Unai Laso y Andrea Lusarreta en el congreso internacional.
Euskaraz irakurri: Pilotaren etorkizunari buruz hausnartu dute gaur Labriten
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Última actualización

En el Labrit se ha organizado el primer Congreso Internacional para reflexionar sobre el futuro de la pelota. Han acudido 200 invitados con relación al mundo de la pelota, muchos de ellos pelotaris.

Pelota Unai Laso Frontón Labrit Pelota a mano

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