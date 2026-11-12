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Primer Congreso Internacional de la Pelota Vasca en el Labrit
Euskaraz irakurri: Pilotaren etorkizunari buruz hausnartu dute gaur Labriten
En el Labrit se ha organizado el primer Congreso Internacional para reflexionar sobre el futuro de la pelota. Han acudido 200 invitados con relación al mundo de la pelota, muchos de ellos pelotaris.
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