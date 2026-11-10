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Frontoi hauetan jokatuko dituzte 2026-2027ko Binakako Txapelketako 1. jardunaldiko partidak
A Serieari dagokionez, txapelketa Deportivon hasiko da, Bilbon, azaroaren 27an; 28an, Lizarran izango da neurketa; 29an, Tolosan; eta 30ean, Eibarren.
2026-2027ko Binakako Txapelketa azaroaren 27an hasiko da, ostiralez, eta iragarri dute non jokatuko dituzten A Serieko txapelketako lehenengo jardunaldiko partidak; hain zuzen ere, lehia Deportivon hasiko da, Bilbon, azaroaren 27an; 28an, Lizarran izango da neurketa; 29an, Tolosan; eta 30ean, Eibarren.
Binakako Txapelketako 1. jardunaldia
- Azaroak 27, ostirala (20:45): Club Deportivo (Bilbo)
- Azaroak 28, larunbata (17:15): Remontival (Lizarra)
- Azaroak 29, igandea (17:15): Beotibar (Tolosa)
- Azaroak 30, astelehena (17:15): Astelena (Eibar)
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