Elkarrizketa
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Dario Gomez lesioak atzean utzi nahian, Buruz Burukoa irabazi zuenetik

Iragarkia
Dario Gomez, Buruz buruko txapelduna
18:00 - 20:00
Dario Gomez pilotariari elkarrizketa
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Buruz Buruko txapelketa irabazi zuenetik, ez du zorterik izan Dario Gomez pilotariak. Belaunean hartu zuen min lehenik; bizkarrean, ondoren. Binakakoari begira, osatuta egoteko itxaropena du errioxarrak.

Binakakoa Esku-pilota Pilota

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