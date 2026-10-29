Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Dario Gomez lesioak atzean utzi nahian, Buruz Burukoa irabazi zuenetik
Buruz Buruko txapelketa irabazi zuenetik, ez du zorterik izan Dario Gomez pilotariak. Belaunean hartu zuen min lehenik; bizkarrean, ondoren. Binakakoari begira, osatuta egoteko itxaropena du errioxarrak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
ZUZENEAN
Duela min.
Zabala finalerdietara sailkatu da, Peña mendean hartu du eta (17-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Altunak Lau t'erdikotik kanpo utzi du ia-ia Laso titanen dueluan (22-13)
ZUZENEAN
Duela min.
Peio Etxeberria Ander Muruari gailendu zaio Tafallan (22-13)
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Selekzioa, munduko txapelduna binakako esku-pilotan, finalean Espainiari gailenduta (2-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Erik Jakak 2028ra arte berritu du kontratua Baikorekin
ZUZENEAN
Duela min.
Lau t'erdiko finalerako sarrerak, ostiralean salgai
ZUZENEAN
Duela min.
Ander Murua, Lau t'erdikoaren ustekabeko protagonista: “Lehen mailan presioa handiagoa da"
ZUZENEAN
Duela min.
Zabalak ezustekoa eman du Altuna garaituta (15-22)
Gehiago ikusi