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Zabalak ezustekoa eman du Altuna garaituta (15-22)
Javi Zabalak 15-22 irabazi dio Jokin Altunari Gasteizko Ogeta pilotalekuan, eta, ondorioz, lehen puntua bereganatu du Lau t'erdiko Txapelketako final-laurdenetako ligaxkan. Amezketako pilotariak zortzi tantoko aldea izan du, baina Zabalak neurketa berdintzea lortu du, eta ondoren Altuna III.a baino gehiago izan da.
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