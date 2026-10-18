LAU T'ERDIKO TXAPELKETA
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Zabalak ezustekoa eman du Altuna garaituta (15-22)

Iragarkia
ZABALAK ALTUNA HARTU DU MENDEAN
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Javi Zabalak 15-22 irabazi dio Jokin Altunari Gasteizko Ogeta pilotalekuan, eta, ondorioz, lehen puntua bereganatu du Lau t'erdiko Txapelketako final-laurdenetako ligaxkan. Amezketako pilotariak zortzi tantoko aldea izan du, baina Zabalak neurketa berdintzea lortu du, eta ondoren Altuna III.a baino gehiago izan da.

Pilota Esku-pilota Jokin Altuna Javi Zabala Lau t'erdikoa

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