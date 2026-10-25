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Zabala finalerdietara sailkatu da Peña mendean hartuta (17-22)
Zabalak 17-22 irabazi dio Peña II-ari Logroñoko Adarragan, tentsioz, emozioz eta erritmo biziz betetako partidan. Tolosarra aurretik izan da markagailuan lehen zatian, baina errioxarrak eutsi egin dio lehiari, eta bigarren zatian nagusitasunez lortu du garaipena. Hala, Zabalak zuzenean eskuratu du finalerdietarako txartela, final-laurdenetako kanporaketa jokatu beharrik gabe.
Gainera, garaipen honekin Laso matematikoki kanpoan geratu da, eta Altuna III.aren eta Peñaren arteko partida erabakigarria izango da hirugarren jardunaldian.
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