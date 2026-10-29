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Darío Gómez lastrado por las lesiones, desde su victoria en el Manomanista
Euskaraz irakurri: Dario Gomez lesioak atzean utzi nahian, Buruz Burukoa irabazi zuenetik
Desde que ganó el Manomanista, el pelotari Darío Gómez no ha tenido suerte con las lesiones: primero fue la rodilla, y después la espalda. El riojano confía en estar recuperado de cara al Campeonato de Parejas.
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