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Darío Gómez lastrado por las lesiones, desde su victoria en el Manomanista

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Dario Gomez, Buruz buruko txapelduna
18:00 - 20:00
Entrevista al pelotari Darío Gómez
Euskaraz irakurri: Dario Gomez lesioak atzean utzi nahian, Buruz Burukoa irabazi zuenetik
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Última actualización

Desde que ganó el Manomanista, el pelotari Darío Gómez no ha tenido suerte con las lesiones: primero fue la rodilla, y después la espalda. El riojano confía en estar recuperado de cara al Campeonato de Parejas.

Parejas Pelota a mano Pelota

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