Los dos primeros tercios del primer juego han sido muy igualados. Ansa y Juanenea han destacado en esa larga primera parte, en la que se han alternado en el dominio el delantero de Urnieta y el zaguero de Saldias. Ansa y Zubiri han logrado irse al descanso con un tanto de ventaja (7-8).

En la recta final del set, sin embargo, Goikoetxea y Juanenea se han venido ligeramente abajo. Ansa se ha mantenido a lo suyo, imprimiendo velocidad al juego, y Zubiri ha acertado algo más en el saque. Gracias a ello los representantes de la sidrería Bereziartua han abierto hueco en el marcador, y han ganado el set (9-15).

En el segundo set, la pareja de Alorrenea ha salido a la cancha con la necesidad de un cambio de estrategia y una reacción. Juanenea ha comenzado a sacar desde el txoko, y se han puesto 4-0 por delante. El cuatro a cero ha sido un espectacular tanto del propio Juanenea, de rebes inverosímil desde el txoko al txoko.

Los remontistas de Alorrenea se han adelantado 7-2, y parecía que iban a irse mandando en el luminoso al descanso. Pero entonces Ansa ha hecho un gran tanto al resto, y ha venido la reacción de los pelotaris de Bereziartua. Han volteado por completo el parcial, y se han ido al descanso por delante en el marcador (7-8). De vuelta a la cancha la tendencia no ha cambiado, y se han ido casi directamente al cartón 15 (8-15). El delantero urnietarra ha finalizado el encuentro con 17 tantos finalizados.