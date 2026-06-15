Play-off de Erremontari
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Ansa y Zubiri logran el pase a la semifinal tras superar en dos sets a Goikoetxea y Juanenea

La pareja de la sidrería Bereziartua se ha impuesto a la de Alorrenea por 9-15 y 8-15. Se medirán en la semifinal de la próxima semana a Ezkurra y Azpiroz.

Ansa-Zubiri-Goikoetxea-Juanenea-Erremontari-playoff

Imanol Ansa y Aritz Zubiri se abrazan al final del partido. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Ansak eta Zubirik Goikoetxea eta Juanenea mendean hartu dituzte Erremontariko play-off partidan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea el partido de play-off de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa, disputado en el frontón Galarreta. La pareja de la sidrería Bereziartua se ha impuesto a la de Alorrenea por 9-15 y 8-15. Se medirán en la semifinal de la próxima semana a Ezkurra y Azpiroz.

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Los dos primeros tercios del primer juego han sido muy igualados. Ansa y Juanenea han destacado en esa larga primera parte, en la que se han alternado en el dominio el delantero de Urnieta y el zaguero de Saldias. Ansa y Zubiri han logrado irse al descanso con un tanto de ventaja (7-8). 

En la recta final del set, sin embargo, Goikoetxea y Juanenea se han venido ligeramente abajo. Ansa se ha mantenido a lo suyo, imprimiendo velocidad al juego, y Zubiri ha acertado algo más en el saque. Gracias a ello los representantes de la sidrería Bereziartua han abierto hueco en el marcador, y han ganado el set (9-15).

En el segundo set, la pareja de Alorrenea ha salido a la cancha con la necesidad de un cambio de estrategia y una reacción. Juanenea ha comenzado a sacar desde el txoko, y se han puesto 4-0 por delante. El cuatro a cero ha sido un espectacular tanto del propio Juanenea, de rebes inverosímil desde el txoko al txoko. 

Los remontistas de Alorrenea se han adelantado 7-2, y parecía que iban a irse mandando en el luminoso al descanso. Pero entonces Ansa ha hecho un gran tanto al resto, y ha venido la reacción de los pelotaris de Bereziartua. Han volteado por completo el parcial, y se han ido al descanso por delante en el marcador (7-8). De vuelta a la cancha la tendencia no ha cambiado, y se han ido casi directamente al cartón 15 (8-15). El delantero urnietarra ha finalizado el encuentro con 17 tantos finalizados.

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En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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