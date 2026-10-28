MUNDUKO TXAPELKETA
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Mitxelena: “Justizia egin da azkenean, guk sortutako kirolean Euskal Federazioa ez egotea akats bat zen”

Iragarkia
Jose Mari Mitxelena
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak 12 domina lortu ditu historikoa izan den Munduko Txapelketan. Jose Mari Mitxelenak, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzaren presidenteak, bizitakoaren hausnarketa egin du.

Euskal Selekzioa Munduko Pilota Txapelketa Pilota

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