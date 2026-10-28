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Mitxelena: “Se ha cumplido un objetivo, un sueño, pero también se ha hecho justicia”

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Jose Mari Mitxelena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mitxelena: “Justizia egin da azkenean, guk sortutako kirolean Euskal Federazioa ez egotea akats bat zen”
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La Euskal Selekzioa ha conseguido 12 medallas en un Mundial histórico. Jose Mari Mitxelena, presidente de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi, ha reflexionado sobre lo vivido.

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