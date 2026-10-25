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Joxe Mari Mitxelena: “Uste dut talde indartsua eta batua erakutsi dugula”
Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidente Joxemari Mitxelenak balorazio positiboa egin du Euskal Selekzioak lehen aldiz Munduko Txapelketan izandako parte-hartzearen gainean. Lau urrezko domina irabazi ditu lehiatu den 15 modalitateetan.
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