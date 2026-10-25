CAMPEONATO DEL MUNDO DE PELOTA
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Joxe Mari Mitxelena: “Deportivamente ha sido un éxito muy grande”

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JOXE MARI MITXELENA MUNDIAL
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Joxe Mari Mitxelena: “Uste dut talde indartsua eta batua erakutsi dugula”
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Última actualización

El presidente de la Federación Vasca de Pelota, Joxe Mari Mitxelena, ha valorado muy positivamente la primera participación de Euskal Selekzioa en el Mundial de Pelota. La selección ha logrado un total de cuatro medallas de oro en las quince modalidades en las que ha competido.

Euskal Selekzioa Pala Pelota

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