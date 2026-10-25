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Joxe Mari Mitxelena: “Deportivamente ha sido un éxito muy grande”
Euskaraz irakurri: Joxe Mari Mitxelena: “Uste dut talde indartsua eta batua erakutsi dugula”
El presidente de la Federación Vasca de Pelota, Joxe Mari Mitxelena, ha valorado muy positivamente la primera participación de Euskal Selekzioa en el Mundial de Pelota. La selección ha logrado un total de cuatro medallas de oro en las quince modalidades en las que ha competido.
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